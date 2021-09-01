"Известия": Росавиация и Ространснадзор проводят проверки 35 ведущих авиакомпаний России

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик поручил главам Росавиации и Ространснадзора организовать проверки 35 ведущих авиакомпаний России, осуществляющих коммерческие перевозки. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания протокол с совещания под председательством министра транспорта Виталия Савельева, которое было посвящено вопросу совершенствования безопасности полетов гражданской авиации РФ.

По данным газеты, по результатам совещания Росавиации и Ространснадзору необходимо предоставить Минтрансу планы-графики проверок авиакомпаний до 6 августа. В Росавиации сообщили "Известиям", что документ составлен и направлен в Минтранс. В Ространснадзоре рассказали "Известиям", что необходимость проведения контрольных мероприятий связана с оценкой соблюдения обязательных требований в области гражданской авиации. В случае обнаружения нарушений воздушного законодательства будут приняты необходимые меры инспекторского и административного реагирования.

Как пишет газета, Росавиации и Ространснадзору было также поручено усилить административную ответственность за нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов и выполнения полетов. Помимо этого, отмечает газета, были даны поручения, связанные с организацией летной работы, подготовкой пилотов и их проверками, присвоением классов квалификации членов летных экипажей.

В одном из перевозчиков сообщили "Известиям", что проверки обусловлены произошедшей 6 июля катастрофой самолета Ан-26 на Камчатке, в которой погибли 28 человек, из них шесть членов летного экипажа и 22 пассажира. Самолет принадлежал компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнял рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. Источник, близкий к Минтрансу, рассказал газете, что в августе Росавиация проинспектировала около десяти авиакомпаний, а в сентябре планирует провести контрольные мероприятия в более чем 15.