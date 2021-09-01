В РСПП считают, что деловой климат в РФ в августе стал наиболее благоприятным за год

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Деловой климат в августе 2021 года в России стал наиболее благоприятным за последние 12 месяцев. Сводный индекс деловой среды вырос на 0,2 пункта, составив 48,5 пункта в августе против 48,3 пункта в июле 2021 года, свидетельствуют данные Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Значение индекса деловой среды незначительно выросло - на 0,2 пункта", - отмечается в материалах РСПП.

Данные РСПП свидетельствуют, что предыдущий максимум был достигнут в июле 2021 года, когда сводный индекс деловой среды составил 48,3 пункта. Август стал третьим месяцем подряд, в котором этот показатель указывает на рост.

"Ряд важнейших индикаторов, характеризующих состояние деловой среды в стране, - спрос на продукцию или услуги компаний, количество новых заказов - показали высокие темпы роста, свыше 10%", - отмечают в РСПП.

По данным РСПП, 27,5% компаний получили в отчетный период больше новых заказов, число заказов уменьшилось только у 2,9% организаций.

"Порядка 17% респондентов сообщили, что финансовое положение их компаний улучшилось. Однако в отчетный период не было ни одной компании, у которой финансовое положение улучшилось значительно, как это произошло в 4% компаний в прошлом месяце", - отмечают в РСПП.

По данным бизнес-объединения, большинство (81,2%) опрошенных компаний считают, что ничего в стране не меняется. "Остальные участники опроса придерживаются мнения, что деловой климат в России стал хуже", - добавляют в РСПП.