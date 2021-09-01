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Xiaomi зарегистрировала дочернюю компанию по производству электромобилей

Уставной капитал составил около $1,5 млрд

ШАНХАЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Один из мировых лидеров по производству смартфонов китайская компания Xiaomi завершила регистрацию собственной дочерней структуры, которая займется производством электромобилей. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в ее официальном аккаунте в социальной сети Weibo.

Уставной капитал новой компании "Сяоми цичэ" составил 10 млрд юаней (около $1,5 млрд). В качестве ее законного представителя утвержден председатель совета директоров Xiaomi Лэй Цзюнь. В последующие десять лет общий объем вложений в производство электромобилей Xiaomi достигнет $10 млрд.

Между объявлением о планах компании по разработке и производству собственных электромобилей и регистрацией соответствующей дочерней структуры прошло пять месяцев. В сообщении указывается, что Xiaomi уже подобрала команду из 300 специалистов для новой компании, но продолжает работу по поиску высококвалифицированных кадров. В конце июля этого года Xiaomi также объявила о создании специальной структуры, которая займется разработкой собственных технологий беспилотного вождения для автомобилей.

Xiaomi была основана в апреле 2010 года и в настоящее время входит в число крупнейших производителей смартфонов в мире. В 2018 году она провела первичное публичное размещение своих акций на бирже в Гонконге. В конце декабря минувшего года рыночная капитализация Xiaomi впервые превысила отметку в $100 млрд.

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