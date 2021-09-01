{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Токаев поручил изучить возможность развития в Казахстане безопасной атомной энергетики

Президент дал правительству год на проработку этого вопроса

НУР-СУЛТАН, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил в течение года изучить возможность развития в республике безопасной атомной энергетики.

"С постепенным закатом угольной эпохи, помимо возобновляемых, нам придется задуматься и об источниках надежной базовой генерации энергии. Уже к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии. Мировой опыт подсказывает наиболее оптимальный выход - это мирный атом", - сказал он в среду в ежегодном послании народу.

По словам главы государства, данный вопрос является непростым, поэтому к его решению необходимо подойти максимально рационально, без домыслов и эмоций. "В течение года правительство и [инвестиционный холдинг] "Самрук-Казына" должны изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики", - отметил Токаев.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
Кабмин выделил еще 1,9 млрд руб. на реконструкцию Научного центра хирургии им. Петровского
Реконструкция здания в центре Москвы началась в 2012 году, но была приостановлена из-за отсутствия финансирования
Читать полностью