Минэкономразвития планирует перевести крупные РГО на новый механизм финансирования

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство экономического развития России (МЭР) предлагает внедрить новый механизм финансирования крупных региональных гарантийных организаций (РГО) для стимулирования развития льготных программ поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщили ТАСС в Минэкономразвития.

"С 2021 года предусмотрен планомерный переход системы РГО на субсидирование выплат по договорам поручительств в соответствии с требованиями, предъявленными к РГО финансовыми организациями-партнерами (банками, фондами, лизинговыми компаниями). Указанный механизм финансирования в 2021 году применяется в отношении крупных РГО (с гарантийным капиталом более 700 млн рублей)", - сообщили в МЭР.

Поддержка крупных гарантийных организаций связана с их эффективностью. Крупные РГО имеют более высокую финансовую устойчивость и располагаются в регионах с более развитым сектором МСП, что позволяет им привлекать большие объемы средств, пояснили в Минэкономразвития. Согласно плану министерства, в текущем году доля региональных гарантийных организаций, перешедших на новый механизм финансирования, должна составить не менее 20% от общего числа РГО.

При этом в МЭР отметили необходимость создания равных условий для бизнеса на всей территории РФ. Для этого министерство предлагает в дальнейшем докапитализировать все РГО до уровня не ниже 700 млн рублей. В свою очередь новый механизм финансирования исключит возможность выделения субсидий РГО, способным самостоятельно пополнять свой капитал за счет доходов от деятельности, пояснили в МЭР.

Кроме того, объем выделяемых гарантийным организациям средств будет исходить из уровня дефолтов по действующему портфелю. На важность данного аспекта обращают внимание и представители крупных РГО. Так, исполнительный директор Фонда развития промышленности Краснодарского края Елена Пистунова выразила мнение, что данная мера позволит РГО наращивать гарантийный капитал за счет доходов от размещения и комиссии за выдачу гарантий. "Кроме того, у фондов появляется возможность расширить круг получателей гарантийной поддержки за счет участия в сделках с более высоким уровнем риска: финансирование начинающих предпринимателей и spv-компаний, что особенно актуально для региона, стремящегося создать условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", - добавила она.