Кабмин выделил еще 1,9 млрд руб. на реконструкцию Научного центра хирургии им. Петровского

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении дополнительного финансирования в размере 1,9 млрд рублей на завершающий этап реконструкции Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени Петровского. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"В феврале 2021 года правительство утвердило постановление о предоставлении более 5,9 млрд рублей бюджетных инвестиций. Дополнительное финансирование, предусмотренное в нынешнем постановлении, потребовалось в связи с корректировкой проекта", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что реконструкция здания в центре Москвы началась в 2012 году, но была приостановлена из-за отсутствия финансирования.

В 2023 году планируется закончить ремонт в корпусе "B", в котором разместится приемное отделение для плановых пациентов, клинико-диагностическая лаборатория, отделение медицинской реабилитации и отделение общей онкологии, а также учебная кафедра для студентов. Реконструкция корпуса "Д" начнется после открытия корпуса "В" и продлится до 2025 года. Здесь пациентам будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, в том числе в области микро- и нейрохирургии.