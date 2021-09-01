Токаев заявил, что Казахстан должен стать цифровым хабом в евразийском регионе

НУР-СУЛТАН, 1 сентября. /ТАСС/. Казахстан должен стать центром цифровизации на территории большей части евразийского региона. Об этом заявил в среду президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе ежегодного послания народу.

"Казахстан должен стать центральным цифровым хабом на значительной части евразийского региона. Для решения этой задачи нужно усиливаться в кадровом плане", - отметил Токаев.

Глава государства поручил премьер-министру Аскару Мамину представить предложения для реализации этой цели.