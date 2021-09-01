Президент Казахстана поручил увеличить минимальную зарплату с 2022 года

НУР-СУЛТАН, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны поручил с 1 января 2022 года увеличить минимальную заработную плату с 42,5 тыс. тенге (порядка $100) до 60 тыс. тенге ($141).

"Размер минимальной заработной платы не повышался с 2018 года. Мировой коронакризис усилил давление на доходы населения. Кроме того, по уровню минимальной заработной платы Казахстан уступает целому ряду стран СНГ. Поэтому принимаю решение с 1 января 2022 года увеличить минимальную заработную плату с текущих 42,5 тыс. тенге до 60 тыс. тенге. Данная мера напрямую коснется более 1 млн человек, а косвенно - всех трудящихся", - сказал Токаев, выступая в среду на совместном заседании палат парламента.