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Газ в Европе торгуется на отметке выше $625 за 1 тыс. кубометров

Общий рост цены газа с начала торгов 1 сентября составляет около 3%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Цена на газ в Европе в ходе торгов в среду ускорила рост и превысила $625 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 1 сентября достигла $625,9 за 1 тыс. куб. м или €51,8 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Общий рост цены газа с начала торгов в среду составляет около 3%.

Накануне начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщил, что что текущие цены на газ в Европе точно сохранятся в ближайшее время, предпосылок для их снижения пока нет.

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