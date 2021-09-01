СМИ: зона инноваций на севере Хайнаня привлечет иностранных инвесторов в сферу авиации

ХАЙКОУ /Китай/, 1 сентября. /ТАСС/. Инновационная зона "Новый район "Цзяндун" в городе Хайкоу на севере провинции Хайнань планирует привлечь больше иностранных инвесторов для развития местного авиационного кластера. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

По данным издания, власти острова предлагают зарубежным компаниям участие в крупных логистических и внешнеторговых проектах, связанных с воздушными перевозками. Для этого руководство провинции постоянно разрабатывает новые эффективные стимулирующие меры.

Как уточнили местные власти, одна из главных задач - сформировать комплексную ресурсную базу, которая позволит обеспечить потребности наукоемких высокотехнологичных предприятий. "Хайкоу должен стать самым открытым городом в области авиаперевозок", - уточнила администрация "Нового района "Цзяндун".

Предполагается, что при активной поддержке правительства на Хайнане будет создана благоприятная среда для успешного формирования развитых рыночных механизмов. Ключевая роль в финансировании целого ряда масштабных проектов отводится как государственным фондам, так и частному инвестиционному капиталу.

"Новый район "Цзяндун" находится около международной воздушной гавани Мэйлань, его площадь достигает порядка 50,5 кв. км. Это одна из 11 инновационных зон опережающего развития Хайнаньского порта свободной торговли. На ее территории размещаются компании, занимающиеся ремонтом и обслуживанием самолетов, а также предоставлением современных услуг в области пассажирских и грузовых авиаперевозок.