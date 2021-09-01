Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в августе снизился до 46,5 пункта

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в августе 2021 года опустился до отметки в 46,5 пункта против 47,5 пункта месяцем ранее. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Производственный индекс PMI в августе составил 46,5 по сравнению с 47,5 в июле, что свидетельствует об ухудшении состояния третий месяц подряд", - отмечается в обзоре.

Затраты на вводимые ресурсы росли самыми медленными темпами почти на протяжении года, фирмы повышали свои отпускные цены более быстрыми темпами, подчеркивается в исследовании. В IHS Markit добавили, что падение сектора было самым значительным с ноября 2020 года.

Российские производители отметили, что производство снизилось из-за ослабления клиентского спроса и очередного снижения притока новых заказов. Темпы сокращения объемов производства ускорились до самых высоких за 15 месяцев, добавляется в исследовании.

Наряду со слабым внутренним спросом, общий объем продаж снизился из-за пониженного спроса со стороны иностранных клиентов.

"Наш текущий прогноз промышленного производства предполагает рост на 5,9% в 2021 году, хотя есть риски снижения роста, поскольку число случаев заражения вирусом остается высоким и потребительский спрос смягчается", - подчеркнула экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в обзоре.