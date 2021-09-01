Шоколадная фабрика в Приморье будет выпускать в год более 1,5 тыс. тонн продукции

ТАСС, 1 сентября. Шоколадная фабрика резидента свободного порта Владивосток (СПВ) вышла на полную мощность. Объем производства составит более 1,5 тыс. тонн продукции в год, сообщила пресс-служба дальневосточного полпредства.

"Более 1,5 тыс. тонн продукции в год будет выпускать шоколадная фабрика резидента свободного порта Владивосток компании Tasty Kingdom. Расширить ассортимент производимой продукции и увеличить объем производства позволил запуск новой конфетной линии", - говорится в сообщении.

По соглашению с единым институтом развития - Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, подведомственной Минвостокразвития, инвестиции в проект первоначально составляли 112 млн рублей. Сейчас фактически вложенный объем инвестиций превысил 250 млн рублей. Продукция шоколадной фабрики выпускается под брендом "Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток".

Министр экономического развития Приморского края Наталья Набойченко считает, что компания Tasty Kingdom является одним из самых ярких проектов свободного порта Владивосток. Для разработки новых продуктов и вкусов компания привлекает профессиональных шоколатье и технологов, работающих с крупнейшими кондитерскими производствами РФ и других стран. "Наша фабрика единственная в России, которая выпускает шоколадные яйца из двух отдельных половинок с игрушкой внутри. Часто люди удивляются, что эти любимые всеми детьми сладости производятся у нас, во Владивостоке", - цитирует пресс-служба слова директора по производству Tasty Kingdom Евгении Шишкиной.

С помощью режима свободного порта Владивосток в пяти дальневосточных регионах - Приморье, Хабаровском крае, Сахалине, на Камчатке и Чукотке - реализуется 2 051 проект, начали работу 267 предприятий, создано более 26 тыс. рабочих мест. В экономику Дальнего Востока вложено 0,2 трлн рублей. Планируемый объем инвестиций по проектам СПВ составляет 1,15 трлн рублей, будет создано 85,7 тыс. рабочих мест.

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.