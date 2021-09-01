Правительство РФ представит на ВЭФ программу строительства и реконструкции жилья

ТАСС, 1 сентября. Правительство РФ представит на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке новую программу по строительству и реконструкции жилья, сообщил в интервью "Российской газете" в среду вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Мы представим на ВЭФ программу по строительству и реконструкции жилья на Дальнем Востоке, в рамках которой постараемся сделать жилье дешевле. Это очень непростая история - как получить более дешевый продукт мы понимаем, а как его распределять правильно, еще предстоит понять", - сказал Трутнев.

Полпред уточнил, что сейчас авторы программы думают над тем, как правильно распределить построенное жилье. Увеличить объемы жилищного строительства на Дальнем Востоке к 2024 году планируется в 1,6 раза - до 3,3 млн кв. м.

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.