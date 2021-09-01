Около 50 млрд рублей вложено в рыбопереработку на Камчатке за последние пять лет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Около 50 млрд рублей из бюджетов разных уровней вложено в рыбоперерабатывающие предприятия на Камчатке за последние пять лет, сообщил журналистам губернатор края Владимир Солодов.

"Мне очень важно, что развитие промышленности на Камчатке - это уже не просто слова и перспектива, мы имеем уже конкретные факты. Объем - 50 млрд рублей, вложенных за последние пять лет в рыбопереработку. Количество судов, которые построены на российских верфях, которые уже приступил к промыслу, современные рыбоперабатывающие заводы и та перспектива, которая у нас есть, показывают, что на Камчатке мы вполне можем говорить о возрождении промышленности, которая в советское время была, и для этого все инструменты у нас в руках есть", - сказал Солодов.

Губернатор добавил, что региону необходимо активизировать работу по развитию судоремонта и судостроения. В одном из районов Петропавловска-Камчатского работает судостроительный завод, однако, по мнению губернатора, темпы строительства судов в регионе необходимо наращивать, в том числе, и с помощью федеральной поддержки.