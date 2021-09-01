Холдинговая структура Совкомбанка перейдет в российскую юрисдикцию

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Холдинговая компания Sovco Capital Partners S.а r.l., владеющая 86,5% акциями Совкомбанка, поменяет юридический адрес с Люксембурга на Российскую Федерацию. Об этом говорится в сообщении Совкомбанка.

"Летом 2021 года акционеры холдинговой компании Sovco Capital Partners S.а r.l., которой принадлежит 86,5% акций ПАО "Совкомбанк", утвердили решение о переносе юридического адреса из Люксембурга в Российскую Федерацию. Полное наименование компании на русском языке: Международная компания акционерное общество "Совко Капитал Партнерс", - отмечается в сообщении.

Компания ожидает регистрации в Российской Федерации в особой экономической зоне Калининградской области.

"Основной бизнес Sovco Capital Partners сосредоточен вокруг Совкомбанка, поэтому, как только появилась возможность, а именно сформирован относительно простой порядок перерегистрации компании, а также создана понятная законодательная база, акционерами было принято решение перевести холдинговую компанию в юрисдикцию РФ", - прокомментировал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев, слова которого привела пресс-служба.

Sovco Capital Partners S.а r.l. (прежнее наименование Sovco Capital Partners B.V.) принадлежит группе российских бизнесменов, включая основателей Совкомбанка, ключевых членов руководства и наблюдательного совета кредитной организации, но не находится под контролем какого-либо конечного собственника. В 2021 году компания сменила страну регистрации с Нидерландов на Люксембург. Налоговый резидент Российской Федерации с 1 января 2016 года.