Petropavlovsk в I полугодии получил $48,9 млн прибыли по МСФО

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Чистая прибыль золотодобывающей компании Petropavlovsk в январе - июне 2021 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила $48,9 млн против убытка в размере $22 млн годом ранее, говорится в сообщении компании. Прибыль включает в себя неденежные статьи.

Выручка Petropavlovsk сократилась за отчетный период на 33%, до $351,9 млн под влиянием падения продаж. Снижение было частично компенсировано более высокими ценами на золото и увеличением прибыли от сервисных подразделений, сообщила компания.

Показатель EBITDA упал на 41%, до $114,3 млн, следуя за снижением объема продаж, в то время как влияние более высоких цены на золото было нивелировано увеличением стоимости производства в отчетный период.

Продажи золота Petropavlovsk в январе - июне сократились на 40%, до 187,1 тыс. унций вследствие снижения производства. Средняя цена реализации золота компании в отчетный период возросла на 9% к уровню аналогичного периода 2020 года и составила $1795 за унцию.

Капитальные вложения золотодобытчика в первом полугодии равнялись $47,3 млн, показав падение на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Petropavlovsk подтвердил прогноз по капитальным затратам на 2021 год на уровне до $140 млн, включая затраты на развитие и поддержание в размере $120 млн и на геологоразведку - $20 млн.

Чистый долг Petropavlovsk на конец отчетного полугодия составил $535,6 млн, почти не изменившись с показателем годом ранее ($538 млн).

О компании

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России.

Активы Petropavlovsk находятся в Амурской области, где работают четыре предприятия горной добычи - "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын".