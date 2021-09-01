Кадастровая палата будет консультировать граждан по вопросам "гаражной амнистии"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Филиалы Федеральной кадастровой палаты Росреестра проведут консультации по вопросам "гаражной амнистии". Об этом в среду сообщила пресс-служба Росреестра.

С 1 сентября в России вступает в силу закон о "гаражной амнистии", благодаря которой граждане в упрощенном порядке смогут оформить права на гаражи и участки, на которых они расположены.

"Согласно изданному приказу Росреестра, территориальные органы ведомства и филиалы ФГБУ "ФКП Росреестра" (Федеральная кадастровая палата Росреестра - прим. ТАСС) будут консультировать граждан по вопросам оформления гаражей, а также обеспечат взаимодействие с кадастровыми инженерами для своевременной и качественной подготовки документов", - говорится в сообщении.

Процедура "гаражной амнистии" отработана совместно с органами власти субъектов и муниципалитетами, в каждом регионе утверждена "дорожная карта" по оформлению гаражей, рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский. "По всей стране проведена инвентаризация существующих гаражей, налажено взаимодействие с гаражными кооперативами. Создана простая и понятная методичка для граждан. Будем обеспечивать реализацию закона на местах, окажем максимальное содействие гражданам", - приводятся его слова в сообщении.

По предварительным оценкам, закон затронет порядка 3,5 млн россиян - столько незарегистрированных гаражей числится на территории страны по данным Единого государственного реестра недвижимости, но данный показатель может быть гораздо выше, отмечают в ведомстве.

"Гаражная амнистия" распространяется на объекты, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (30 декабря 2004 года). Речь идет об объектах капитального строительства, земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муниципальной. Не попадают под "гаражную амнистию" самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.