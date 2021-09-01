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Лавров заявил, что Россия рассчитывает довести товарооборот с Узбекистаном до $10 млрд

В 2020 году российско-узбекский товарооборот достиг $5,9 млрд

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что объем взаимной торговли с Ташкентом в среднесрочной перспективе достигнет $10 млрд. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для специального выпуска журнала "Бюджет" к 30-летию независимости Республики Узбекистан.

Глава МИД РФ напомнил, что в 2020 году российско-узбекский товарооборот достиг $5,9 млрд.

"В среднесрочной перспективе рассчитываем довести показатели взаимной торговли до $10 млрд", - заявил Лавров.

Министр констатировал, что межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству работает эффективно, претворяется в жизнь программа экономического сотрудничества до 2024 года. Он также указал на то, что объем российских инвестиций в экономику Узбекистана составил $10 млрд. Кроме того, Лавров отметил, что в 2020 году в РФ трудились более 2 млн узбеков, которые отправили домой денежных средств в объеме более $4,3 млрд.

"В качестве флагманского направления утверждается научно-техническое сотрудничество по использованию атомной энергии в мирных целях. Прорабатывается вопрос строительства АЭС российского дизайна в Узбекистане - первой в регионе Центральной Азии. Уверен: успешное осуществление данного проекта позволит республике совершить технологический рывок", - резюмировал министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУзбекистанРоссия
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