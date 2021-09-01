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Пользователи "Одноклассников" с подпиской на приложения смогут слушать музыку офлайн

Прослушивание музыки в музыкальном сервисе "Одноклассников" остается бесплатным, ее можно слушать бесплатно с компьютера, а также в открытом мобильном приложении

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пользователи "Одноклассников" с подпиской на мобильные приложения социальной сети смогут скачивать и слушать музыку при отсутствии интернета в приложении на Android. Об этом в среду сообщили в пресс-службе "Одноклассников".

"Пользователи соцсети смогут не только слушать музыку без рекламы и в фоновом режиме, но и скачивать треки в мобильное приложение Одноклассников на Android, в ближайшее время функция запустится на iOS. Это позволит слушать любимую музыку даже без доступа к интернету. Ранее скачивать треки можно было только в музыкальном приложении BOOM после оформления подписки, теперь это будет доступно всем пользователям мобильных приложений соцсети", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что прослушивание музыки в музыкальном сервисе "Одноклассников" остается бесплатным, ее можно слушать бесплатно с компьютера, а также в открытом мобильном приложении.

Также в пресс-службе добавили, что снизили цену на подписку на музыкальный сервис соцсети.

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