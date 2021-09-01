Лавров прокомментировал заявления Зеленского о "самом грязном в мире" российском газе

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Украинские политики сегодня упражняются в словесной эквилибристике, их заявления на исторические темы, как и высказывание президента Украины Владимира Зеленского о "самом грязном в мире" российском газе, делаются не тот большого ума. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь - это их исконное название. То говорят, что крещение Руси - это как раз праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ - самый грязный в мире. В общем, это не от большого ума, если честно", - сказал министр.

По словам Лаврова, Киев руководствуется желанием искусственно сохранять и наращивать русофобскую риторику и деятельность, "чтобы удерживать Запад на позициях поддержки украинской власти".

"Эта власть пытается играть на очевидном стремлении Запада всячески использовать различные методы, различные действия, для того чтобы пытаться выводить Российскую Федерацию из равновесия, дестабилизировать, отвлечь внимание от решения главнейших проблем, которые перед нами стоят, ну и, наверное, сделать нашу внешнюю политику менее активной, - продолжил глава российского МИД. - На этом спекулирует украинский режим, это очевидно для всех. Единожды поставив на него, сейчас Западу как-то не очень комфортно сразу отказываться от этой ставки. Она явно проиграла, осознание этого приходит, но пока еще не выразилось в практических шагах".

Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм во время визита в Вашингтон относительно российского газа заявил, что "это самый грязный в мире газ" из-за якобы имеющих место значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также, по утверждению украинского президента, "из-за коррупции, шантажа и манипуляции".

В 2020 году, по сообщению компании "Оператор ГТС Украины", транзит российского газа через Украину сократился до 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за 30 лет. Это означает загрузку газотранспортной системы страны менее чем на 30%.