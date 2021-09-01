Greenpeace подала в суд на правительство Британии из-за разрешений на бурение скважин

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Международная экологическая организация Greenpeace подала в суд на правительство Великобритании за предоставление им разрешений на бурение нефтяных скважин в Северном море, в том числе компании BP. Об этом сообщает в среду телеканал Sky News.

Это первый случай, когда подобное разрешение на бурение будет оспорено в суде, и произойдет это в преддверии проведения в ноябре в шотландском городе Глазго Конференции ООН по изменению климата (COP-26). По словам представителя организации Мела Эванса, "возмутительно, что правительство Великобритании регулярно "штампует" разрешения на добычу нефти <...>, полностью игнорируя воздействие этого на климат". "Мы надеемся, что судья согласится с тем, что юридически этого нельзя допустить", - добавил он.

К подобному судебному иску Greenpeace подтолкнуло обращение Oil & Gas UK, ведущей торговой ассоциации шельфовой нефтегазовой отрасли Соединенного Королевства, к британскому правительству о необходимости поддержки 18 новых проектов в Северном море для стабильного обеспечения страны энергоресурсами. По данным этой организации, в январе - марте 2021 года Великобритания вынуждена была импортировать 56% природного газа, необходимого для производства тепла и электроэнергии, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло на фоне снижения добычи газа в Северном море вследствие длительного спада в отрасли.

По словам исполнительного директора Oil & Gas UK Дейрдре Мичи, "изменения необходимы, поэтому вопрос заключается в том, как быстро мы сможем изменить ситуацию". Сокращение Британией внутреннего производства нефти и газа, опережающее снижение спроса, "рискует сделать нас все более зависимыми от других стран", предупредила Мичи. "Нефть и газ обеспечили почти три четверти всех энергоресурсов страны в прошлом году, и мы будем продолжать полагаться на них", - добавила глава организации.