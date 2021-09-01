Объем Фонда промышленности Камчатки в 2022 году достигнет 80 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Камчатки намерены докапитализировать Фонд развития промышленности в регионе до 70-80 млн рублей в 2022 году для поддержки предприятий полуострова, сообщил журналистам губернатор края Владимир Солодов.

"Активизируем работу фонда развития промышленности. Ориентируемся, что при условии получения на конкурсном отборе поддержки по докапитализации в следующем году мы выйдем на объем примерно в 70-80 млн рублей, которые могут быть предоставлены предприятиям промышленного сектора, и уже в следующем году эти деньги будут работать", - сказал губернатор.

Региональный фонд развития промышленности дает возможность реализовать участие в программах совместных займов промышленным предприятиям региона. 70% в таких проектах финансируется со стороны Федерального фонда развития промышленности, а 30% - из регионального.