Лихачев заявил, что Росатому до 2030 года нужны десятки тысяч новых специалистов

САРОВ, 1 сентября. /ТАСС/. Росатому до 2030 году необходимо 30-35 тыс. новых специалистов, заявил в среду генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, принявший участие в торжественной церемонии открытия филиала МГУ им. Ломоносова в г. Сарове (Нижегородская область).

"Нам нужны в атомной промышленности десятки тысяч человек. Мы понимаем, что где-то 30-35 тысяч - это наша потребность в кадрах до 2030 года. А здесь будет такая "ручная лаборатория кадров", - сказал Лихачев.

"Мое понимание главной задачи - чтобы первые несколько поколений выпускников никуда отсюда не уезжали, чтобы они нашли себе интересную работу здесь, в Сарове, в том центре исследований [Национальный центр физики и математики НЦФМ], который будет развиваться рядом с университетом, - отметил генеральный директор госкорпорации. - Нам очень важно сохранить этих людей здесь, на саровской площадке, как в специальных тематиках, так и в открытых проектах, в том числе и с участием международных партнеров".

По словам Лихачева, первый шаг, первая задача - это вырастить кадры собственно для центра и для укрепления кадрового потенциала Сарова. "А задача номер два - сделать это проектом, тиражируемым в целом по стране, чтобы специалисты уезжали отсюда в другие научные центры, уезжали в другие наши ядерные города, работали в Российской академии наук, ну и, собственно, замкнуть эту цепочку, - чтобы оттуда возвращались сюда, на саровскую землю, для проведения исследований, чтобы здесь, на земле Сарова, можно было защитить Нобелевскую диссертацию", - сказал Лихачев.

Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова открылся в Сарове 1 сентября. Филиал создан по инициативе госкорпорации "Росатом" в рамках поручения президента России по созданию Национального центра физики и математики для подготовки ученых мирового уровня. Создание центра, а также филиала МГУ по проекту "Большой Саров" на базе Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в Росатом) включено в программу мероприятий Года науки.

Преподавание в Саровском филиале МГУ будет вестись по пяти магистерским программам: вычислительные методы и методика моделирования, суперкомпьютерные технологии математического моделирования и обработки данных, теоретическая физика, экспериментальные электромагнитные поля, релятивистская плазма, аттосекундная физика, а также лазерная нелинейная оптика и фотоника. По словам директора Института ядерной и радиационной физики РФЯЦ-ВНИИЭФ Николая Завьялова, до 2024 года в Саровском филиале МГУ на базе НЦФМ начнут работу четыре кафедры.