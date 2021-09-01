На Ставрополье открылось движение по обновленному путепроводу в Минеральных Водах

ПЯТИГОРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Движение по путепроводу в Минеральных Водах, который эксплуатируется более 50 лет, возобновилось с сентября после капитального ремонта. Об этом сообщили журналистам в управлении по информполитике аппарата правительства Ставропольского края.

"1 сентября открылось движение по обновленному путепроводу в Минеральных Водах. Капитальный ремонт путепровода в створе улиц Железноводская-Ломовая стартовал в прошлом году и проводился в рамках краевой госпрограммы "Развитие транспортной системы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта напряженная транспортная артерия 50 лет эксплуатировалась без необходимого ремонта. Передвигаться по ней при растущей транспортной нагрузке стало небезопасно. Поэтому было принято решение о приведении сооружения в нормативное состояние.

По данным управления, в рамках капремонта частично заменили балки перекрытия, отремонтировали ригели, тумбы и опоры. Заново обустроили электроосвещение, водосточную систему. Обновили барьерное и пешеходное ограждения, покрытие проезжей части и на пешеходных дорожках. Планируется, что средняя интенсивность движения на этом участке дороги составит 5 тысяч автомобилей в час.

"Этот путепровод - крупный инфраструктурный объект города. И его капремонт внес в жизнь горожан массу плюсов. Теперь по нему можно безопасно и комфортно добираться до социально значимых объектов - детских садов, школ, поликлиник, спортклубов и других. Увеличилась пропускная способность других магистралей города", - подчеркнул министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа, слова которого приводятся в сообщении.