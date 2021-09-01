"Сколково" стало оператором господдержки апробации технологий искусственного интеллекта

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Фонд "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика", разработанного Минэкономразвития России, будет выступать оператором государственной поддержки апробации технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях, рассчитанной до 2024 года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе фонда.

Сумма каждого гранта составит от 20 до 100 млн рублей, общий объем грантовой поддержки - 5 млрд рублей. К участию в конкурсном отборе приглашаются компании, заинтересованные в цифровой трансформации бизнеса на основе внедрения технологий искусственного интеллекта. Проект должен быть пилотным, принадлежать к сфере искусственного интеллекта и отвечать критериям, установленным Минэкономразвития России, быть конкурентоспособным и иметь потенциал тиражирования.

"Такой инструмент позволит сформировать нашим компаниям истории успеха и примеры будущих реальных кейсов. Мы сможем обеспечить для стартапов трамплин, позволяющий преодолеть барьер первого масштабного внедрения и получить солидное портфолио для выхода на рынок" - приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития РФ Владислава Федулова.

Одним из основных условий получения поддержки является участие в проекте разработчика, обладающего исключительными правами на внедряемое решение, а также соответствующим опытом и ресурсами. Не могут получить поддержку проекты, в которых разработчики являются компаниями с государственным участием.

"Цель конкурса - поддержка лучших российских разработчиков через стимулирование спроса и ускорение цифровой трансформации отраслей. Ключевая особенность заключается в фокусе на первое коммерческое внедрение российского инновационного решения, в основе которого лежат технологии искусственного интеллекта. Бизнес, взявший на себя риски внедрения новой технологии, на основе софинансирования получает государственную поддержку, снижая риски пилотного внедрения. Для нас важно стимулировать проекты, которые дадут мощный импульс тиражированию отечественных решений и трансформации целых отраслей на основе российских цифровых продуктов", - подчеркнул председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра "Сколково". Цель фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов "Сколково" уже превысило 3 000. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки.