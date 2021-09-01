В ПСБ считают, что экономика РФ выйдет на докризисный уровень до конца 2021 года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Коронакризис показал, что российская экономика и банковский сектор могут практически безболезненно проходить самые тяжелые моменты, адаптируясь к новым условиям и делая правильные выводы для дальнейшего развития, отметила в беседе с ТАСС старший вице-президент - директор департамента продаж корпоративным клиентам Промсвязьбанка (ПСБ) Ольга Чебаевская.

"2020 год был годом вызова для всего бизнеса, включая банковский сектор. Но мы доказали, что можем практически безболезненно проходить самые тяжелые моменты в экономике страны. Это было серьезное испытание, с которым ПСБ успешно справился", - заявила она.

Чебаевская напомнила, что пандемия и локдауны значительно сказались на всех отраслях экономики. "Нельзя сказать, что кто-то остался в стороне, - отметила Ольга Чебаевская. - Тенденции очень разнонаправленные, самые пострадавшие отрасли очевидны: авиаперевозки, туризм, торговля непродовольственными товарами, а также предприятия сферы услуг и общественного питания".

Тем не менее в период эпидемиологического кризиса некоторые отрасли смогли подстроиться под новые реалии и переориентировать свое производство на товары, пользующиеся спросом в пандемию. "Есть и бенефициары этой ситуации, например производители химии, которые переориентировались на производство антисептиков и дезинфицирующих средств. По объективным причинам в выигрышном положении оказалась и фармацевтическая отрасль. Кроме того, на фоне неустойчивой ситуации в мире и высокой неопределенности почти во всех отраслях промышленности инвесторы предпочитали вкладываться в защитные активы, что стало драйвером значительного роста цен на золото и привело к увеличению добычи драгоценных металлов", - добавила она. И хотя пандемия продолжает оказывать существенное влияние на все отрасли экономики, по прогнозу ПСБ, практически все они смогут выйти на уровень начала 2020 года уже до конца текущего года.

Новые вызовы

Комментируя прошлый год, топ-менеджер отметила, что пандемия бросила вызов в том числе и корпоративному бизнесу ПСБ. Так, в период коронакризиса было важно адаптировать решения банка под новые условия и минимизировать риски.

В 2021 году на фоне быстрого восстановления экономики необходимость в мерах господдержки для корпоративных клиентов снижается, хотя еще остается ряд сложностей, связанных с последствиями коронакризиса для предприятий и экономики в целом. Поэтому поддержка бизнеса со стороны банковского сектора не менее актуальна, чем в прошлом году.

"Мы видим, что многие компании уже показывают серьезный рост, например в секторах нефтедобычи, добычи драгметаллов, химической и пищевой промышленности. Наша задача номер один в этом году - оценить, насколько фундаментальны предпосылки для такого подъема, с какими вызовами предприятиям и компаниям еще предстоит столкнуться и какие задачи решить, тем самым определить пиковые нагрузки в их деятельности для своевременного взаимодействия и выработки оптимального плана поддержки в случае необходимости", - сообщила Чебаевская.

Говоря о том, какие услуги сейчас наиболее востребованы в корпоративном секторе, эксперт отметила, что для клиентов всегда актуальны классические банковские продукты - финансирование инвестиционных проектов и оборотного капитала, гарантии, аккредитивы. "Традиционно кризисные события являются благоприятным периодом для сделок M&A и выхода на новые рынки. Если сделать акцент на отраслевой актуализации, то, например, у компаний непродовольственного ретейла, помимо кредитных продуктов, особой популярностью пользуются аккредитивные формы расчетов. Игрокам в сфере ИТ также интересны различные виды банковских гарантий. В фармацевтической отрасли имеется большой спрос на гарантии в пользу поставщиков и оборотное финансирование", - рассказала онат и добавила, что для крупных заказчиков во всех направлениях промышленности интересен такой продукт, как банковское сопровождение контрактов.

Прогнозы

По оценкам ПСБ, в 2021 году добыча нефти восстановится до прежних 515 млн тонн (рост на 0,4% год к году), что обусловлено, осторожными планами компаний по капитальным затратам, необходимостью участвовать в сделке ОПЕК+ по пропорциональному снижению добычи нефти и изменениями в налогообложении отрасли. Экспорт нефти при этом сократится на фоне все еще низкого спроса на энергоносители, а нефтепродуктов, напротив, подрастет до уровня докризисного 2019 года. Также, по прогнозам банка, в этом году будут расти цены на нефть Urals, оставаясь выше 50 долларов за баррель.

Сектор машиностроения в перспективе на 2021-2023 гг., считают в ПСБ, покажет среднегодовые темпы роста производства выше (на уровне 5-6% в год), чем промышленности в целом (+3% в год).

Улучшение ситуации в промышленности и транспорте будет способствовать и росту потребления электроэнергии. Здесь ПСБ ожидает увеличения спроса на электроэнергию по итогам года на 3,8% год к году.

Если говорить о цветной металлургии, то в банке полагают, что 2021 год будет крайне успешным для отрасли в целом: выручка отрасли по итогам 2021 года увеличится на 17%, а рентабельность возрастет до 38%. Внутреннее потребление по всем цветным металлам в этом году может также вырасти, по оценкам ПСБ, в пределах 10%. Одновременно в банке прогнозируют ослабление ажиотажа и откат цен на цветные металлы с сентября этого года. Нисходящая динамика продолжится и в 2022 году, но все же цены останутся достаточно высокими с исторической точки зрения.

В отрасли черной металлургия в этом году выплавка стали в России продолжит расти и может достичь порядка 77 млн тонн (рост на 4,6% год к году). Кроме того, с сентября 2021 года ПСБ ожидает начало плавного снижения мировых и российских цен на сталь, железную руду и уголь. При этом, несмотря на ожидаемое снижение цен с конца третьего квартала, в банке считают, что все виды производства стали по итогам года покажут существенный рост выручки и доходов, а для лидеров отрасли они будут рекордными.

В сфере розничной торговли непродовольственными товарами ПСБ прогнозирует к концу года частичное восстановление отрасли и ее рост на 4% на фоне снятия основной части карантинных ограничений и фактора отложенного покупательского спроса.

В сфере туризма продажи внутренних туров, по прогнозам банка, вырастут к концу года более чем на 40%, практически достигнув уровня 2019 года. При этом в ПСБ полагают, что будет наблюдаться умеренный рост количества зарубежных поездок (+20%) по причине сниженного спроса населения и продолжающихся ковидных ограничений во многих странах. Банк прогнозирует, что объем туристических услуг на конец года вырастет на 11% год к году, однако это не компенсирует падения отрасли на 26% в прошлом году. Полное восстановление отрасли до докризисных уровней в банке ожидают в следующем году.