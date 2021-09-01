В Татарстане расширили поддержку пострадавших от засухи сельхозпроизводителей

КАЗАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Новые меры поддержки появились в Татарстане для пострадавших от засухи аграриев. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики республики.

"Подведомственный Министерству экономики Татарстана гарантийный фонд республики запустил новый льготный продукт "Агрозасуха". Он разработан для сельхозпроизводителей, понесших убытки из-за аномально жаркого лета в Татарстане", - говорится в сообщении пресс-службы.

По условиям программы, гарантийный фонд предоставляет поручительство до 10 млн рублей и до 70% от суммы займа. До конца 2021 года воспользоваться поддержкой могут аграрии, ведущие деятельность на селе.

"В условиях засухи крайне важно обеспечить продовольственную безопасность республики. Мы, как институт поддержки, помогаем малому и среднему бизнесу привлечь заемное финансирование. Особенно актуально это для сельхозпроизводителей, так как у данной категории предпринимателей зачастую не хватает собственного залога для покрытия банковских рисков. По продукту "Агрозасуха" мы предоставляем гарантию до 70% от суммы займа" - цитирует пресс-служба директора гарантийного фонда Татарстана Рустема Мухамедшина.

С начала 2021 года фонд поддержал сельхозпроизводителей республики на сумму 106,5 млн рублей. Это позволило привлечь в бизнес 1,7 млрд рублей. Кредиты аграрии брали на проведение сезонно-полевых работ, покупку техники, удобрения и ГСМ.

По данным пресс-службы Минсельхоза Татарстана, республика практически завершила уборку зерновых культур. По оперативным данным, поступило 2,3 миллиона тонн зерна. Средняя урожайность составляет 15,4 ц/га.