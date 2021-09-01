Десять проектов в Подмосковье получили премию губернатора в сфере науки и инноваций

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Десять проектов научных коллективов стали лауреатами премии губернатора Московской области за коммерциализацию научных и научно-технических разработок в 2021 году, размер премии составил 1 млн рублей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"В этом году премии удостоились десять проектов, представленных на конкурс коллективами научных организаций из наукоградов Дубна, Королев, Жуковский и Фрязино, а также предприятий, расположенных в г. о. Красногорск, г. о. Балашиха, Богородском г. о. и Сергиево-Посадском г. о. Коллектив ученых, работавших над каждым из проектов, удостоен премии в 1 млн рублей", - сказала глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что премия за коммерциализацию присуждается за практическое внедрение научных достижений на предприятиях, реализацию уникальных продуктов и услуг, основанных на научно-технических разработках участников конкурсного отбора за последние пять лет.

В этом году темами разработок лауреатов премии стали новейшие изобретения в области медицины, материаловедения, информационных технологий и производства.