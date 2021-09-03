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Пленарное заседание ВЭФ. Видеотрансляция

На сессии выступает президент России Владимир Путин

Восточный экономический форум-2021

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) проходит пленарное заседание. На сессии выступает президент России Владимир Путин.

На пленарной сессии форума по видеосвязи выступят президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Также запланированы видеообращения председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендры Моди, премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Очи.

Модератор мероприятия - телеведущий Сергей Брилев.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

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