Пленарное заседание ВЭФ. Видеотрансляция

Восточный экономический форум-2021
В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) проходит пленарное заседание. На сессии выступает президент России Владимир Путин.
На пленарной сессии форума по видеосвязи выступят президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Также запланированы видеообращения председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендры Моди, премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Очи.
Модератор мероприятия - телеведущий Сергей Брилев.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.