МЭР согласовало условия инвестдоговоров о несырьевых проектах с угольной отраслью Кузбасса

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития России (МЭР) согласовало условия инвестиционных соглашений с угольными компаниями о реализации проектов в несырьевой сфере, направленных на диверсификацию экономики Кузбасса. Об этом сообщается на сайте МЭР.

"По условиям соглашений угольные компании смогут инвестировать полученный дополнительный доход в новый маржинальный бизнес в любых отраслях, кроме связанных с добычей угля, энергетикой, ЖКХ и социальной сферой", - говорится в сообщении Минэкономразвития.

Министерство также предложило включить в инвестиционные договоры обязательство угольных компаний направлять на инвестиции в неугольные проекты и создание новых постоянных рабочих мест не менее 50% прибыли от дополнительного вывоза угля. Минэкономразвития ожидает, что соглашения позволят привлечь около 14 млрд руб. и создать до 6 тыс. новых рабочих мест.

"Речь не об изъятии сверхдоходов, а об эффекте от увеличения пропускной способности на более прибыльные восточные рынки для угольных компаний Кузбасса. Это добровольные соглашения, компании сами будут определять какой объем вывоза в рамках лимита они хотят заявить", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития Максима Решетникова на совещании по обсуждению условий соглашений с представителями угольных компаний, правительством Кемеровской области и другими федеральными ведомствами.

Министр подчеркнул, что данное предложение выгодно для всех участников при текущей конъюнктуре рынка угля и дефиците провозных мощностей.

Разработка соглашений проводится в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина о вывозе из Кемеровской области в восточном направлении 30 млн тонн угля к 2024 году и инвестировании части полученной прибыли в создание в регионе новых рабочих мест, не связанных с угольной промышленностью. Заключение соглашений также направлено на снижение рисков в условиях мирового энергоперехода и сокращения доли угля в мировом энергобалансе, пояснили в МЭР.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству Кузбасса заключить с крупными добывающими предприятиями инвестиционные соглашения о реализации проектов в несырьевой сфере для диверсификации региональной экономики.