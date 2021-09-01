В России собрали более 90 млн тонн зерна

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 90 млн тонн зерна собрано в России по состоянию на 31 августа. Об этом в среду сообщили в Минсельхозе РФ.

"На 31 августа аграрии собрали уже 90,3 млн тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 33,1 млн га млн га, что выше темпов прошлого года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пшеница убрана с площади 21,8 млн га, намолочено 65,6 млн тонн. Также собрано 16,2 млн тонн ячменя и 90 тыс. тонн кукурузы на зерно.

В министерстве добавили, что производство подсолнечника составило 196,9 тыс. тонн, рапса - 1,3 млн тонн, сои - 63,3 тыс. тонн, сахарной свеклы - 2 млн тонн. 783,9 тыс. тонн картофеля собрано в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских хозяйствах, а также убрано 1,2 млн тонн овощей открытого грунта.

Кроме того, в ряде регионов приступили к севу озимых культур под урожай 2022 года. На данный момент он проведен на площади 2,4 млн га, уточнили в министерстве.