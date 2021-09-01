Главным экономистом Всемирного банка по России назначили Дэвида Найта

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) назначил главным экономистом организации по России Дэвида Найта, говорится в пресс-релизе ВБ.

"1 сентября 2021 года Дэвид Найт назначен главным экономистом по Российской Федерации, Всемирный банк", - говорится в сообщении.

До назначения главным экономистом в представительстве ВБ в Москве Найт занимал пост ведущего экономиста по Турции, а еще ранее - по Восточному Тимору. Во Всемирном банке он также руководил различными исследовательскими проектами по макроэкономике, сокращению бедности, управлению финансами и торговле, отмечается в пресс-релизе.

До начала работы в ВБ в 2012 году новый главный экономист по РФ работал в экономическом блоке правительства Великобритании, британском Казначействе, а также в Министерстве финансов и экономического развития Сьерра-Леоне.