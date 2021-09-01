Petropavlovsk объявит дивидендную политику в конце октября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Золотодобывающая компания Petropavlovsk объявит о дивидендной политике в конце октября, заявил журналистам генеральный директор компании Денис Александров.

В последний раз компания платила дивиденды в 2013 году.

"К концу октября у нас появится долгосрочная стратегия - там будет говориться о дивидендах. Мы как менеджмент считаем, что отдача акционерам должна быть сбалансированной, то есть дивиденды должны быть - компания все-таки генерирует денежный поток от операционной деятельности. Но нам для начала необходимо посмотреть рост производства, свои денежные потоки, потребности в финансировании на горизонте 3-5 лет. И исходя из этого уже объявить дивидендную политику и потом начать платить дивиденды", - сказал Александров.

Основной акционер Petropavlovsk - компания "Южуралзолото", владеющая 29,19% акций.

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Активы Petropavlovsk находятся в Амурской области.