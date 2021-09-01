"Магнит" увеличил сумму покупки сети "Дикси" до 97 млрд рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Магнита" одобрил увеличение суммы сделки по покупке сети "Дикси" с 87,6 млрд руб. до 97 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Через свое основное операционное дочернее общество АО "Тандер" компания приобрела 100% акций DIXY Holding Limited, управляющей 2 тыс. 477 магазинами в РФ. "Цена сделки на момент закрытия составила 87,6 млрд рублей. Совет директоров одобрил изменение цены сделки до 97 млрд рублей. Корректировка цены сделки связана с изменениями в чистом долге и оборотном капитале в соответствии с завершающей отчетностью, а также другими условиями сделки, регулирующими корректировку цены", - говорится в сообщении компании.