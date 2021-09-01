Система FacePay заработает на всех станциях московского метро с 15 октября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Система FacePay станет доступна на каждой станции московского метрополитена с 15 октября. Об этом сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин в ходе марафона "Новое знание".

"Сегодня [система оплаты с помощью распознавания лиц через камеры на турникетах] работает на трех станциях метрополитена. Мы думали, что никто не будет записываться, ну кому хочется фотографироваться, в какую-то систему заносить свои данные, еще и банковский счет. <...> 15 тыс. [человек] за несколько недель записались. С 15 сентября мы удвоим количество станций, а с 15 октября сделаем по всем станциям метрополитена Москвы, так что фотографируйтесь, проходите, мы вас любим, мы вас узнаем", - сказал Собянин.

Он отметил, что внедрить новый способ оплаты поможет система распознавания лиц. "Вы на своем телефончике находите специальное приложение, фотографируете себя и посылаете [в систему]. Ваши личики будут зарегистрированы в информационной транспортной системе, и когда вы проходите в метрополитене, вас видеокамера фиксирует и говорит "Окей, это Ваня Иванов, проходи", и у вас списываются [средства] со счета, банковской карты или электронной карты "Тройка", как вы хотите", - пояснил мэр.