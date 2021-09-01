"Транснефть" ведет диалог с регуляторами ЕС по вопросу дробления своих акций

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" рассчитывает завершить обсуждение дробления своих акций с регуляторами Евросоюза в 2022 году, сообщил в ходе телеконференции с инвесторами первый вице-президент компании Максим Гришанин.

"Мы продолжаем эту работу с регуляторами Евросоюза. Мы надеемся, что в 2022 году мы этот вопрос закончим и сможем раздробить наши акции", - сказал он.

"Мы не оставляем плана дробления, в настоящее время мы проводим работу на эту тему с регуляторами Евросоюза. Ожидаем их одобрения на такую сделку", - добавил Гришанин.

Ранее сообщалось, что "Транснефть" продолжает обсуждать вопрос о дроблении акций для повышения капитализации компании, но из-за санкций необходимо мнение иностранных регуляторов.

Уставный капитал "Транснефти" составляет 7 249 343 рубля и разделен на 5 694 468 обыкновенных акций и 1 554 875 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Одна привилегированная акция "Транснефти" на Московской бирже торгуется в настоящее время на уровне 159,8 тыс. рублей.