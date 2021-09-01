В Telegram запустили видеотрансляции с неограниченной аудиторией

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мессенджер Telegram запустил видеотрансляции с неограниченной аудиторией, а также возможность убрать имя отправителя и подписи к фотографиям при пересылке сообщений. Об этом сообщается в официальном блоге Telegram.

"В новой версии Telegram доступны видеотрансляции на неограниченную аудиторию в группах и каналах, возможность убрать имя отправителя и подписи к фотографиям при пересылке сообщений, быстрый переход между непрочитанными публикациями в каналах, обновленная панель стикеров и многое другое", - говорится в сообщении.

Уточняется, что транслировать видео с камеры или изображение с экрана на неограниченное количество человек можно в группах и в каналах. Зрители также могут поднять руку и поучаствовать в трансляции.

Кроме того, при пересылке сообщения пользователи мессенджера могут выбрать, показывать ли имя первоначального отправителя, а также сохранить или убрать подписи к фотографиям и медиафайлам. Также возможно убрать лишнее сообщение из пересылки или изменить получателя.

Появилась возможность посмотреть все новые сообщения из Telegram-каналов, не возвращаясь в список чатов, для этого нужно потянуть экран вверх, дойдя до последней публикации в канале.

В Telegram также появился статус "Выбирает стикер" в заголовке чата, а также счетчик непрочитанных комментариев.