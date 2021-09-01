Россельхознадзор в августе выявил 173 фантомные площадки с помощью системы ветсертификации

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор в августе 2021 года обнаружил с помощью системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" более 173 фантомных площадок. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

"В августе 2021 года территориальными управлениями службы по всей России выявлено 173 несуществующих предприятия", - говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 1 сентября с начала 2021 года выявлено 2 147 предприятий-фантомов. Из них 448 несуществующих производственных организаций и 1 699 компаний, осуществляющих торговлю и хранение продукции. Больше всего несуществующих площадок обнаружило Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям - 279. Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия зафиксировало 137 предприятий-фантомов, Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю - 125.

Фантомные предприятия - хозяйствующие субъекты, на которых только по документам производится и хранится продукция. Они используются недобросовестными организациями, предпринимателями для незаконного ввода в оборот различной продукции, которая может иметь неизвестное происхождение, быть неподтвержденного качества и безопасности.