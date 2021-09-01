Кабмин исключил риски сильного повышения цены бензина этой осенью

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Кабмин не видит никаких рисков сильного повышения цен на бензин этой осенью, правительство видит тенденцию к восстановлению рынка. Меры кабмина по наполнению рынка бензина способствовали падению ажиотажа на бирже и корректировке цен, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

"Эти дополнительные меры дали то, что на бирже ушел ажиотаж и цена частично скорректировалась. Поэтому я думаю, что с традиционным падением спроса с наступлением осени, она будет еще более нормальной. Поэтому не видим никаких рисков повышения цен, и наоборот видим тенденцию к восстановлению рынка", - сказал он.

"Мы ежедневно проводим штаб (по контролю за рынком бензина). В отпускной период также проводился ежедневно штаб с компаниями практически в ручном режиме, устанавливались объемы, которые необходимо поставлять на биржу", - добавил он.