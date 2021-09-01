ВРП Приморья достиг допандемийного уровня, превысив 1 трлн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Внутренний региональный продукт (ВРП) Приморского края составил 1 трлн 79 млрд рублей, достигнув допандемийного уровня. Об этом губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил на встрече в президентом РФ Владимиром Путиным.

"Макроэкономические показатели говорят, что мы постепенно преодолеваем пандемийный кризис, который был, и сейчас ВРП у нас дошел до докризисного уровня - 1 трлн 79 млрд рублей. И в 2021 году, не по всем направлениям, но позитивная динамика уже наметилась, она идет. В частности, в сельском хозяйстве у нас объем выпуска продукции с увеличением на 22% прошел, розничный оборот торговли - 25%, на 7% выросли объемы строительства", - сказал он.

Губернатор отметил, что рост показателей в этих отраслях сохраняется. "В транспортных услугах - это контейнеры, грузы через наши порты - тоже увеличилось на 4%", - добавил он.

По словам Кожемяко, снижение показателей зафиксировано в сфере добывающей промышленности. "Это уголь, металлическая руда и химическая промышленность. В химической промышленности у нас город Дальнегорск, где и "Дальполиметалл" добывает, и производство борной кислоты - это единственный завод в Российской федерации. За счет роста цен на серу у них резко снизилась себестоимость продукции", - пояснил губернатор.