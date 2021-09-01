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Шувалов: РФ имеет возможность для повышения комфортной жизни семей до европейского уровня

Нужно сделать так, чтобы средняя российская семья жила по уровню комфорта так же, как среднеевропейская, отметил глава ВЭБ.РФ на площадке марафона "Новое знание"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Накопленные социально-экономические ресурсы России дают возможность в среднесрочной перспективе для повышения уровня комфорта проживания среднестатистической российской семьи до европейских стандартов. Об этом на площадке марафона "Новое знание" заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Мы впервые, наверное, в нашей истории переживаем время, когда у нас накопленное социально-экономическое богатство, я имею в виду хорошую макроэкономику, золотовалютные резервы, реальную обороноспособность, реальный суверенитет. Мы можем позволить и должны в какой-то среднесрочной перспективе сделать так, чтобы средняя российская семья жила по уровню комфорта так же, как среднеевропейская. У нас для этого есть все, но необходима мобилизация самих тех, кто проживает в городах, и совсем другой диалог между городской командой управленцев и горожанами", - сказал Шувалов, отметив, что этому еще придется научиться.

Второй федеральный просветительский марафон "Новое знание", приуроченный ко Дню знаний, проходит в России с 1 по 3 сентября. Организатором выступает российское общество "Знание". На марафоне выступят более 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.

Первый марафон "Новое знание" прошел в мае. Мероприятия марафона набрали свыше 70 млн просмотров в интернете.

Теги
Шувалов, Игорь ИвановичРоссия
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