Шувалов: РФ имеет возможность для повышения комфортной жизни семей до европейского уровня

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Накопленные социально-экономические ресурсы России дают возможность в среднесрочной перспективе для повышения уровня комфорта проживания среднестатистической российской семьи до европейских стандартов. Об этом на площадке марафона "Новое знание" заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Мы впервые, наверное, в нашей истории переживаем время, когда у нас накопленное социально-экономическое богатство, я имею в виду хорошую макроэкономику, золотовалютные резервы, реальную обороноспособность, реальный суверенитет. Мы можем позволить и должны в какой-то среднесрочной перспективе сделать так, чтобы средняя российская семья жила по уровню комфорта так же, как среднеевропейская. У нас для этого есть все, но необходима мобилизация самих тех, кто проживает в городах, и совсем другой диалог между городской командой управленцев и горожанами", - сказал Шувалов, отметив, что этому еще придется научиться.

Второй федеральный просветительский марафон "Новое знание", приуроченный ко Дню знаний, проходит в России с 1 по 3 сентября. Организатором выступает российское общество "Знание". На марафоне выступят более 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.

Первый марафон "Новое знание" прошел в мае. Мероприятия марафона набрали свыше 70 млн просмотров в интернете.