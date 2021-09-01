Шувалов считает, что в случае переноса столицы из Москвы развитие города продолжится

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Московская экономика никак не пострадает в случае, если когда-либо будет принято решение о переносе столицы в другой город. Такое мнение на площадке марафона "Новое знание" заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Я сколько живу, столько помню, что "было бы хорошо перенести куда-нибудь столицу или функции столичных ведомств по разным городам разнести". Может, будет когда-нибудь такое решение, а, может быть, не будет - не знаю. От этого Москва не изменится - Москва набрала уже столько силы, что она не будет развиваться (только) из-за того, что здесь находится столица", - сказал он.

По его словам, Москва по силе и энергии - это город, который будет создавать все больший интерес для новых горожан. "Это большая экономика, сюда будут самые жадные до жизни стремиться, способные к таким скоростям", - отметил Шувалов.

При этом глава ВЭБ отметил, что тот ритм жизни, существующий в крупнейших городах, в том числе в Москве, может негативно сказаться на здоровье. "Каждый город обладает своими недостатками. А такие крупные (города), как Москва, Лондон, Нью-Йорк, имеют очень много изъянов. Люди, конечно, в будущем могут иметь много проблем и со здоровьем, потому что это очень жесткий ритм жизни", - пояснил Шувалов.

Второй федеральный просветительский марафон "Новое знание", приуроченный ко Дню знаний, проходит в России с 1 по 3 сентября. Организатором выступает российское общество "Знание". На марафоне выступят более 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.

Первый марафон "Новое знание" прошел в мае. Мероприятия марафона набрали свыше 70 млн просмотров.