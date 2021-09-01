Греф назвал вызовом для Сбербанка новые выплаты для пенсионеров

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф в преддверии начисления единовременных выплат пенсионерам по 10 тыс. рублей разослал сотрудникам письмо, где назвал это самой масштабной социальной акцией и "вызовом для всей команды". Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо.

"Многие наши клиенты-пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача - оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушел с хорошим настроением. Это значит, что ежедневный клиентопоток в отделениях банка увеличится в несколько раз. Это - вызов для всей нашей команды", - говорится в письме.

Также Греф отметил, что на многих сотрудников банка ляжет большая нагрузка, особенно на тех, кто работает с клиентами и поддерживает работоспособность систем. "И я точно знаю - мы с вами справимся", - подчеркнул глава банка, добавив, что Сбербанку предстоит "реализовать самую масштабную социальную акцию".

Президент России Владимир Путин 22 августа на встрече с представителями партии "Единая Россия" предложил разово выплатить всем пенсионерам в стране по 10 тыс. рублей. Позже глава государства подписал соответствующие указы. На выплаты правительство России выделит более 454 млрд рублей.