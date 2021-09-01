В Афганистане создадут комитет по контролю за ценами

ТЕГЕРАН, 1 сентября. /ТАСС/. Комитет, который займется контролем за ценами, будет создан в Афганистане. Об этом сообщило в среду агентство Khaama Press со ссылкой на представителей торгово-инвестиционной палаты страны.

По данным агентства, в состав комитета войдут члены союза производителей пищевых продуктов, члены торгово-инвестиционной палаты и представители министерства промышленности.

Отмечается, что с момента захвата движением "Талибан" (запрещено в РФ) власти в Афганистане оказание банковских услуг в стране прекратилось на несколько дней. С этим обстоятельством агентство связывает резкий рост цен на ряд ключевых продуктов (включая фрукты, муку, сахар и масло), топливо, а также все пищевые продукты, импортируемые в страну. Указывается, что в настоящее время банки открыты, но на снятие наличных средств со счетов клиентов действует лимит в размере чуть более 200 долларов в неделю, что не способствует решению проблемы.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои войска. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.

Во вторник представитель "Талибана" Забихулла Муджахид на пресс-конференции в Кабуле заявил, что талибы намерены улучшить инвестиционную привлекательность Афганистана и восстанавливать его экономику за счет привлечения к этой работе профессионалов. По словам Муджахида, "Талибан" не станет применять никаких санкций к тем специалистам и бизнесу, которые сотрудничали с иностранными силами в Афганистане.