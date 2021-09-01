Атомные станции России увеличили за восемь месяцев выработку электроэнергии на 5,3%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Атомные электростанции России за восемь месяцев 2021 года увеличили выработку электроэнергии на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом".

Выработка за восемь месяцев 2021 года составила 142,9 млрд кВт ч. Этот объем, отмечается в сообщении, на 1,2% превышает балансовое задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Выработка электроэнергии на АЭС сверх балансового задания ФАС за восемь месяцев составила 1,7 млрд кВт ч.

Благодаря работе АЭС за восемь месяцев 2021 года предотвратили выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме более 70 млн тонн, подчеркивает пресс-служба.

В общей сложности на 11 действующих атомных станциях России в эксплуатации находятся 36 энергоблоков и плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" плавучей атомной теплоэлектростанции суммарной установленной мощностью 30,6 ГВт. В 2021 году ввели в эксплуатацию новый энергоблок №6 Ленинградской АЭС с реактором ВВЭР-1200.

Как сообщил в среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, выступая перед студентами филиала МГУ им. Ломоносова в г.Сарове (Нижегородская область), доля российских АЭС в энергобалансе страны составляет более 20%. "Таким образом каждая пятая лампочка в Российской Федерации горит от энергии, выработанной атомными станциями", - сказал он.