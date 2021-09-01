Минпромторг призвал заранее готовится к третьему этапу маркировки молочной продукции

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Минпромторг России призвал участников оборота молочной продукции заранее начинать подготовку к старту третьего этапа маркировки для товаров сроком годности менее 40 дней, сообщила в среду пресс-служба министерства.

"Несмотря на то, что сейчас основное внимание отрасли направлено на внедрение маркировки молочной продукции второго этапа, Минпромторг России призывает участников оборота молочной продукции третьего этапа начинать интенсивную подготовку к вступлению в силу с 1 декабря 2021 года требований об обязательной маркировке молочной продукции со сроком годности менее 40 суток", - говорится в сообщении.

К обязательной маркировке сыров и мороженого в России приступили 1 июня 2021 года. С 1 сентября начался второй этап маркировки для молочной продукции сроком годности более 40 дней. По данным Минпромторга, большинство предприятий молочной отрасли уже готовы выпускать маркированную продукцию, но иногда испытывают определенные трудности.

"Отдельные точечные случаи возникновения сложностей при нанесении кодов маркировки компаниями-производителями молочной продукции своевременно рассматриваются и индивидуально разрешаются с участием представителей ЦРПТ. Также была организована оперативная техническая поддержка компаниями-интеграторами, которые обеспечивают круглосуточное присутствие своих сотрудников на тех производственных площадках, где имеется такая необходимость", - добавили в пресс-службе.

Накануне старта второго этапа маркировки молочной продукции министерство совместно с Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) и при участии Минцифры РФ провело нагрузочное тестирование отраслевого компонента "Молочная продукция" информационной системы маркировки на тестовом контуре. Результаты тестирования показали способность компонента восстанавливаться за несколько минут даже после его полного сбоя.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства, является оператором системы маркировки.