Источник: мониторинг ОПЕК+ рекомендовал сохранить план по восстановлению добычи нефти

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в среду, длившееся меньше часа, завершилось. Министры рекомендовали странам ОПЕК+ придерживаться принятого в июле плана по увеличению добычи нефти на 0,4 млн б/с, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

"Рекомендация - сохранить", - сказал он. Собеседник агентства также добавил, что встреча министров мониторингового комитета, в который входят восемь стран из 23 участвующих в соглашении, завершена. Она началась после 17 часов мск. Министры стран ОПЕК+ начали встречу в полном составе.

Согласно июльскому решению, страны ОПЕК+ с августа наращивают добычу нефти на 0,4 млн б/с в месяц до сентября 2022 года. Это позволит им вернуть на рынок сокращенные с мая 2020 года объемы нефти. Как следовало из отчета техкомитета ОПЕК+, с которым ознакомился ТАСС, объем дефицита предложения в этом году будет не таким значительным, как ожидалось ранее, - только 0,9 млн б/с вместо 1,4 млн б/с ожидавшихся ранее. А в 2022 году и вовсе ожидается профицит предложения в объеме 2,5 млн б/с.