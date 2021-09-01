ПСБ предоставит 3 млрд рублей компании "Кронштадт" для производства беспилотников

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) предоставит компании "Кронштадт" двухлетнюю кредитную линию в 3 млрд рублей для производства беспилотников иностранным заказчикам, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Соглашение подписали на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" старший вице-президент - руководитель блока клиентского сопровождения предприятий оборонно-промышленного комплекса ПСБ Наталия Юдина и генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков.

Средства будут направлены на запуск в производство компанией нескольких комплексов с беспилотными летательными аппаратами для стартовых заказчиков из ближнего и дальнего зарубежья.

Производство беспилотников будет осуществляться на новом серийном заводе компании в Дубне (Московская область).