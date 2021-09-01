Объем инвестиций Газпромбанка в ESG-проекты к концу 2020 года превысил 700 млрд рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций Газпромбанка в ESG-проекты (Environmental - экология, Social - соцполитика, Governance - управление) составил на конец 2020 года 700 млрд рублей. Такие данные приводятся в отчете банка о его деятельности в области устойчивого развития (ESG) за 2020 год, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"На текущий момент стоимость портфеля финансируемых банком проектов, которые приводят к снижению негативного воздействия на окружающую среду, составляет около 200 млрд рублей. Объем инвестиционных проектов с оцененным экологическим и социальным эффектом составляет более 700 млрд рублей по капитальным затратам", - пояснили в пресс-службе кредитной организации.

Сообщается, что подобный отчет банк публикует впервые. В документе представлены основные достижения, проекты и инициативы, реализованные им к концу 2020 года, а также в первом полугодии 2021 года.

Как отмечается в сообщении пресс-службы банка, опубликованный отчет соответствует международным стандартам отчетности GRI (Global Reporting Initiative - глобальная инициатива отчетности - прим. ТАСС) и прошел независимое внешнее заверение на соответствие данным стандартам.

"Следование принципам устойчивого развития является одной из самых обширных и приоритетных задач для Газпромбанка. В течение последних лет в банке проделана большая работа в области ESG, поэтому рады представить российскому и международному сообществу наш отчет об устойчивом развитии, в котором описаны подходы и принципы ESG-деятельности банка, а также представлены ключевые события в области ESG и результаты масштабной работы по этому направлению", - сказал заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев, слова которого приводятся в сообщении.

Ответственное инвестирование

Ответственное инвестирование - одно из направлений деятельности компаний, предполагающее внедрение в стратегию развития компаний факторов окружающей среды, социального развития и корпоративного управления (environmental, social и governance - ESG). Тренд на развитие этих факторов в последние десятилетия наметился в европейских странах, а последние годы становится все более актуальным для российских компаний. В частности, соответствие факторам ESG учитывают иностранные инвесторы.