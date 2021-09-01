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Афганистан принял первый коммерческий груз из-за границы после смены власти

Груз доставили из Узбекистана на двух поездах

ТЕГЕРАН, 1 сентября. /ТАСС/. Первая после захвата власти в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) партия коммерческого груза была доставлена в страну из Узбекистана. Об этом сообщило в среду агентство Pajhwok со ссылкой на заявление торгово-промышленной палаты (ТПП) Афганистана.

Груз, как указывает агентство, был доставлен на двух поездах. Количество и назначение товаров не уточняется.

В настоящее время талибы еще не огласили окончательного решения по поводу будущего политического устройства страны. Однако члены руководства ТПП уже провели встречу с представителями движения, сообщается на сайте палаты. В ходе встречи предприниматели обратили внимание талибов на существующие проблемы в сфере торговли, среди которых закрытые банки и брачные салоны, проблемы с таможенным оформлением грузов, а также обеспокоенность афганских предпринимателей ситуацией в области безопасности. Талибы, как отмечается, пообещали в кратчайшие сроки выработать решения вышеупомянутых проблем.

Как заявил во вторник представитель движения Забихулла Муджахид, талибы намерены улучшить инвестиционную привлекательность Афганистана и восстанавливать экономику за счет привлечения к работе профессионалов. Вместе с тем он призвал тех, кто сотрудничал с иностранными силами, возвращаться к работе и не бояться.

Теги
АфганистанУзбекистан
Источник: ОПЕК+ сохранил план по восстановлению добычи нефти на 0,4 млн б/с в месяц
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